Футбол
Спорт-ЭкспрессАгент Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы
Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия опубликовал в Instagram фотографию бразильца из клиники. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» 2 августа, но уже 10 августа против «Динамо» получил травму и больше не появлялся на поле.
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Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
Известно, что после покупки смартфона в течение 1 года замена экрана составит 145 долларов (9 500 рублей).
UfaTime.ru вчера в 07:52
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Пятый канал вчера в 22:36
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Единоборства
Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава»
Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».
ФАН 07:27
Авто
Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри
Новый Volkswagen Golf будет официально представлен 24 октября и поступит в продажу в Европе до конца года.
За рулем Кубань 04:01
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия вчера в 18:47
Армия и оружие
Курды обстреляли турецкие города
Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Взгляд.ру 08:21
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции рассказал, с какими российскими артистами он поддерживает дружеские отношения.
Известия 08:17
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
РИА Новости 04:26
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Спорт
Путин заявил о готовности РФ к диалогу по мировой спортивной повестке
«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки», — сказал Владимир Путин.
ФАН 08:06
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
В Лондоне умер беглый российский банкир
Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно. Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков.
Lenta.ru 07:39
Игры
В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
CyberSport.ru 05:13
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Футбол
Гвардиола назвал игрока «Манчестер Сити», которого не продаст даже за 500 млн евро
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал футболиста, который является самым важным активом «горожан».
Евро-футбол.ру 04:04
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Культура
Умер создатель «Петербургских котов» Владимир Румянцев
Художник Владимир Румянцев, известный серией картин «Петербургские коты», скончался в Санкт-Петербурге.
Известия 02:59
Общество
Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора
Евгений Ким был назначен главой Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года, а 31 января 2019-го уже написал заявление об отставке после прошедших в ведомстве обысков ФСБ.
Примечания вчера в 07:30