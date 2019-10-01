Футбол

Газета.RuГазета.RuАгент игрока «Зенита» Малкома опубликовал фотографию из больницы

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда "Зенита" Малкома, выложил в сеть фотографию футболиста из больницы, сообщает Sportbox. Футболист пополнил ряды российского клуба в это летнее трансферное окно. Он перешел из каталонской "Барселоны".
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