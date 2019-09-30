По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.

с чего всё началось

Ранее «СЭ» сообщил о том, что «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды после отставки Олега Кононова. Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско.

Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»

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