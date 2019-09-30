Футбол
Спорт-ЭкспрессАгент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»
Ранее «СЭ» сообщил о том, что «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды после отставки Олега Кононова. Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско.
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с чего всё началось
По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.Спорт-Экспрессвчера в 06:24
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
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Гуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
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