Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»

Ранее «СЭ» сообщил о том, что «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды после отставки Олега Кононова. Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско.
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с чего всё началось

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.
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Агент Тедеско отказался комментировать информацию о назначении в «Спартак»

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Агент отказался комментировать слухи о Тедеско в «Спартаке»

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Представитель Тедеско назвал слухами информацию о «Спартаке»

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Агент Тедеско о «Спартаке»: «Не комментируем эту информацию»

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Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»

Спорт-Экспресс07:22

Новым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско

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