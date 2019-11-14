РПЛ

ЧемпионатЧемпионатАгент объяснил, почему Дивеев не перешёл в лондонский «Арсенал»

3 фото
Агент Олег Ерёмин рассказал, почему трансфер в лондонский «Арсенал» полузащитника Игоря Дивеева, ныне выступающего за ЦСКА, так и не состоялся.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Агент объяснил, почему Дивеев не перешёл в лондонский «Арсенал»

Чемпионат00:30

Агент объяснил, почему Дивеев не перешел в лондонский «Арсенал»

Газета.Ru01:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

ТК Звезда вчера в 22:15
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Энергетика

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Январские фьючерсы нефти Brent достигли минимума торгов в $61,84 за баррель, 12 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 12 ноября в 15:48
Здоровье

Каким зодиакальным знакам запрещено носить золотые украшения

Ни в коем случае нельзя носить крупные украшения из золота Рыбам, пишет «МК в Волгограде.ру».
Вечерний Волгоград вчера в 06:28
Экономика

В России зафиксировано снижение цен на свинину

NewInform 12 ноября в 06:27
Общество

Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Происшествия

Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

Фонтанка.Ру вчера в 12:23
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
Футбол

Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Космос

Солнечная система завершила очередной галактический год

Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Радио Комсомольская правда 12 ноября в 10:20
Армия и оружие

В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии

Указывается, что с помощью новой базы, где будет установлена в том числе система ПВО, военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит не только с Турцией, но и с Ираком.
РБК вчера в 21:28
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости вчера в 04:37
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом

Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
RT на русском вчера в 14:29
Политика

Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа

В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.
РИА Новости 12 ноября в 20:57
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Общество

В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами

Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Происшествия

В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет

РБК вчера в 21:29
Происшествия

Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека

Lenta.ru вчера в 13:23
Армия и оружие

Новый боевой ледокол ВМФ РФ в Дании назвали «арктическим кулаком»

Новый боевой ледокол ВМФ России "Иван Папанин" напугал СМИ Дании, которые уже успели окрестить корабль "арктическим кулаком".
Народные новости 12 ноября в 20:50
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Спорт

WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны

Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru вчера в 08:42
Кино

Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»

Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Lenta.ru 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Адольфович Ерёмин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник; агент РФС, президент Ассоциации футбольных агентов, генеральный директор «Агентства профессионального спорта».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Сергеевич Дивеев
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба ЦСКА и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное