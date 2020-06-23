Коронавирус
РИА НовостиАгент: полузащитник «Динамо» Каборе находится в больнице
Футболист московского "Динамо" Шарль Каборе, у которого был выявлен коронавирус, был госпитализирован с инфекцией и уже третий день находится в больнице, сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
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Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Наука
В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида
Учёные, представляющие Крымский федеральный университет, провели 3D-съемку пещеры Таврида, являющейся очень важной для истории, так как после окончания создания научного рекреационного комплекса её внешний вид очень сильно измениться.
Дни24 07:43
Происшествия
Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь
Юный житель Ленинградской области не менее трех дней просидел у батареи, к которой его в воспитательных целях приковал отец.
Вести.Ru 05:01
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Футбол
Футболисту «Манчестер Сити» Агуэро потребуется операция
RT на русском 04:37
Политика
Болтон рассказал о жестких переговорах Обамы и Путина по Крыму
Бывший президент США Барак Обама призывал Владимира Путина в 2014 года «не идти дальше аннексии Крыма».
Росбалт вчера в 07:49
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
В Вашингтоне снова произошли беспорядки
В Вашингтоне снова произошли беспорядки Волна протестов в США продолжается.
Экспресс газета 01:31
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак
Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.
Lenta.ru 07:21
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании
Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
Общество
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
ТАСС вчера в 14:17
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 21 июня в 11:45
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
Общество
В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом
Уфа, 23 июня 2020, 12:01 — REGNUM 63 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области.
REGNUM 05:01
Энергетика
В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»
Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
Спорт
Софт-лонч мобильной Apex Legends может состояться уже в этом году
Ранее на мобильных платформах состоялся софт-лонч Plants vs. Zombies 3. Ещё в мае прошлого года Electronic Arts подтвердила, что уже занимается переносом Apex Legends на мобильные платформы.
Игромания.ру 06:22