Футбол

Газета.RuГазета.RuАгент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая

Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox. Также специалист поделился, что после чемпионата мира - 2018 Дзюба разорвал с ним отношения и ушел к другому агенту - Жорже Мендешу.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш, Артём Дзюба и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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