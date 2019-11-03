Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox. Также специалист поделился, что после чемпионата мира - 2018 Дзюба разорвал с ним отношения и ушел к другому агенту - Жорже Мендешу.

Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая

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