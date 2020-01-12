Происшествия

Вести.RuВести.RuФотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже. Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.
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с чего всё началось

Дворник рассказал, как нашел модель под окнами квартиры внука Михалкова

Известная модель и актриса Ксения Пунтус, возможно, не выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, а была выброшена из проезжавшей мимо автомашины. «МК» удалось выяснить, какие показания давал очевидец, обнаруживший 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.
Московский Комсомолец05:06

Подробнее о событии

Агент Ксении Пунтус рассказал о состоянии модели

Ридус07:49

Внук Никиты Михалкова удивил неожиданным поступком после трагедии с моделью Ксенией Пунтус

Комсомольская правда07:15

Соседи рассказали о ночи, когда модель Ксения Пунтус выпала из окна

РИА Новости10:10

Полиция опечатала квартиру внука Михалкова, из которой выпала модель

Московский Комсомолец08:19

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель Пунтус

Москва 2407:15

Что известно о модели Ксении Пунтус

Вечерняя Москва08:06

Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВвчера в 14:06
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В России подорожает черный хлеб

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Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»

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Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

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Происшествия

Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

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Lenta.ru 09:48
Общество

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Сотрудники национальной службы парков сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.
РБК 08:11
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ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
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Депутат Госдумы высказался за более частые, но короткие выходные

Будет лучше, если выходные в России будут чаще, но станут короче по продолжительности, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.
РИА Новости 09:06
Автоспорт

Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»

Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
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Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
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Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Спорт

Единственная в истории Ирана олимпийская медалистка покинула страну

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На Украине задержали убийц снайперши из батальона имени Дудаева

Lenta.ru 08:13
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МИД Ирана вызвал посла Британии после участия в акции

Посла Великобритании в Тегеране Роба Макэйра вызвали в Министерство иностранных дел Ирана после участия в антиправительственном митинге.
РБК 09:02
Общество

Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов

Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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Армия и оружие

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Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.
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Технологии

Похоже, при создании S.T.A.L.K.E.R. 2 используют фотограмметрию

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Армия и оружие

Иранские военные атаковали американских наёмников на северо-востоке Сирии

Иранские военные нанесли удары по американским наёмникам на северо-востоке Сирии.
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Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

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Гвардиола за время работы в «Манчестер Сити» поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро

Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam («Создание Суперкоманды») рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто.
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СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

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Почему комета Борисова удивила астрономов

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Кроме ст. 54.1 НК существуют другие нормы законодательства, разъяснения Высшего арбитражного, Конституционного и Верховного судов, которые в совокупности обязывают налоговые органы проводить реконструкцию, говорит и руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев.
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Китай поможет Узбекистану в изучении спутниковых технологий

Во время переговоров стороны договорились о сотрудничестве в области изучения и развития космических и спутниковых технологий.
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Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
АБН 10 января в 05:45
Экономика

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Темпы роста экономики Китая продолжат замедляться: в 2019-м рост оценен в 6,1%, в 2020-м же он может составить 5,9%, а в следующем году — 5,8%.
Коммерсантъ 09 января в 14:09
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