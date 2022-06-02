У России не остаётся другого выбора, кроме как наносить удары по центрам принятия решений на Украине, если поставляемые Киеву западные вооружения будут использоваться для атаки объектов на российской территории, заявил в интервью Al Jazeera зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.