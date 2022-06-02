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Агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Фассона подтвердил факт переговоров с «Локомотивом»

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы защитника бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, подтвердил факт переговоров с московским «Локомотивом».
Metaratings
Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года.
Бомбардир.ру
«Локомотив» (48 очков) занял по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 шестое место.
RT на русском
В составе бразильского клуба защитник провел 20 матчей, получил две желтые карточки и не отметившись результативными действиями.
Metaratings

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Агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил переговоры с «Локомотивом»
Soccer.ru15:47
Агент защитника Фассона подтвердил переговоры с «Локомотивом»
RT на русском15:49
Агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Фассона подтвердил факт переговоров с «Локомотивом»
Metaratings15:48
Агент Фассона из «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил переговоры с «Локомотивом»
Бомбардир.ру15:51

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