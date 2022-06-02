У России не остаётся другого выбора, кроме как наносить удары по центрам принятия решений на Украине, если поставляемые Киеву западные вооружения будут использоваться для атаки объектов на российской территории, заявил в интервью Al Jazeera зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» в рамках церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.
Отставной руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк в интервью YouTube-каналу "Да это так" подтвердил, что украинская армия отступает из Луганской народной республики - в частности, из Северодонецка.
«Новый пакет санкций в отношении РФ, включающий запрет на поставки большей части российской нефти, постепенно поставит под угрозу поставки продукции комбината на центрально-европейский рынок, а также на внутренний словацкий рынок», — говорится в сообщении.