Футбол
Газета.RuАгент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет
Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
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Олег Артемов: «После матча с Саудовской Аравией „Ювентус“ был готов высылать самолет за Головиным»
Спорт-Экспрессвчера в 15:52
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