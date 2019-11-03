Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.

Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет

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