Футбол

Газета.RuГазета.RuАгент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет

Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
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