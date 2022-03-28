«Клиенты в двух странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, включая терминал, лицензию на данные, ленту данных и электронные торговые платформы», — сказано в сообщении.
Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США вносят законопроект, предусматривающий направление конфискованных российских активов на восстановление Украины и помощь беженцам, сообщает издание Axios.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из десяти пунктов по поддержке Украины", в рамках которого предлагается отключить все российские банки от SWIFT, исключить страну из всех международных организаций, а также приостановить визы для россиян и ввести санкции против членов "Единой России".