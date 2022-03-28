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Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности на территории России и Белоруссии

Агентство Bloomberg объявило в понедельник о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии из-за военной операции на Украине.
ТАСС
«Клиенты в двух странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, включая терминал, лицензию на данные, ленту данных и электронные торговые платформы», — сказано в сообщении.
РБК
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
Терминалы Блумберг предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о приостановке деятельности в России и Белоруссии
РБКвчера в 16:40
Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности на территории России и Белоруссии
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Bloomberg приостановил деятельность в России и Белоруссии
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Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в России и Белоруссии
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Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности на территории РФ и Белоруссии
Газета.Ruвчера в 16:34
Агентство Bloomberg приостанавливает деятельность на территории России и Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 16:31
Bloomberg сообщил о приостановке деятельности в России и Белоруссии
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