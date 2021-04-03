Агентство Bloomberg сообщило о восстановлении экономики России
Российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, констатирует Bloomberg.
Однако появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля.
По мнению эксперта по экономике Скотта Джонсона, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года.
Отмечается, что после удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть.