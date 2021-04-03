Топ-10 европейского авторынка возглавил Peugeot 208

С начала года Peugeot 208 поднялся на 2 строчки в рейтинге продаж и стал лидером рынка с результатом 33 702 авто, но при этом снижением объемов реализаций по сравнению аналогичным периодом прошлого года на -13,2%.