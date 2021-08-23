По расчетам аналитиков, в июне 2021 года средний ипотечный кредит на квартиру в новостройке составил 4,06 млн руб. — на 46% больше, чем годом ранее, когда в России уже была запущена антикризисная программа льготной ипотеки под 6,5% и началось рыночное снижение ставок.

РБК 17:00