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Агентство «Эксперт РА»: выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 триллиона рублей

Эксперты предрекли, что темп роста ипотечной выдачи в этом году составит около 1 процента по сравнению с 51 процентом в 2020 году.
Lenta.ru
За тот же период средний срок кредитования в ипотеке удлинился более чем на два года.
РБК
Во втором квартале 2021 года цены на квартиры в новостройках увеличились на 21% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
РБК
Как следствие, выросла средняя сумма ипотечного кредита.
РБК

С чего всё началось

Аналитики указали на «иллюзию доступности» ипотеки в России
По расчетам аналитиков, в июне 2021 года средний ипотечный кредит на квартиру в новостройке составил 4,06 млн руб. — на 46% больше, чем годом ранее, когда в России уже была запущена антикризисная программа льготной ипотеки под 6,5% и началось рыночное снижение ставок.
РБК17:00

Подробнее о событии

Агентство «Эксперт РА»: выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 триллиона рублей
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