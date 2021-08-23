По расчетам аналитиков, в июне 2021 года средний ипотечный кредит на квартиру в новостройке составил 4,06 млн руб. — на 46% больше, чем годом ранее, когда в России уже была запущена антикризисная программа льготной ипотеки под 6,5% и началось рыночное снижение ставок.
Газопровод «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Magyar Nemzet, текст которого опубликован на сайте министерства.
Россети зафиксировали увеличение отпуска электроэнергии в Сибирском федеральном округе (СФО) за первые 7 месяцев 2021 года на 4,5 -5%, говорится в сообщении электросетевого холдинга со ссылкой на слова его генерального директора Андрея Рюмина по итогам прошедшего в Красноярске рабочего совещания с руководителями дочерних компаний, работающих в регионах СФО.