Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России вырастут на 0,5–1 процентного пункта и приблизятся к 9% по итогам текущего года, при этом темп роста цен на жилье замедлится, говорится в аналитической записке рейтингового агентства "Эксперт РА".
На учредительном саммите «Крымской платформы» Германию не будет представлять министр иностранных дел страны Хайко Маас, как анонсировалось ранее, заявила 21 августа посол Германии на Украине Анка Фельдхузен журналистам, сообщает Interfax-Украина.
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила о намерении обсудить в верхней палате парламента ограничение сбора персональных данных россиян в магазинах.