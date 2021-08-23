Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России вырастут на 0,5–1 процентного пункта и приблизятся к 9% по итогам текущего года, при этом темп роста цен на жилье замедлится, говорится в аналитической записке рейтингового агентства "Эксперт РА".