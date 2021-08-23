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Агентство «Эксперт РА»: выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 триллиона рублей

Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России вырастут на 0,5–1 процентного пункта и приблизятся к 9% по итогам текущего года, при этом темп роста цен на жилье замедлится, говорится в аналитической записке рейтингового агентства "Эксперт РА".
ПРАЙМ
В июне средний платеж по ипотеке вырос на 28% год к году, уточняют в агентстве.
Коммерсантъ
Также рынок может поддержать увеличение выдач по льготной программе семейной ипотеки, круг получателей которой был расширен.
ПРАЙМ
По прогнозу агентства, высокие темпы роста в первом полугодии позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели прошлого года.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Агентство «Эксперт РА»: выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 триллиона рублей
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Эксперты: выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 трлн рублей
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