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Агентство ЕС проведет операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за мигрантов

Европейское пограничное агентство Frontex проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии в связи с увеличением потока мигрантов. Соответствующий запрос о поддержке Вильнюс направил два дня назад, сообщили в агентстве 12 июля.В источнике

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ЕС начинает срочную пограничную операцию на границе Литвы с Белоруссией

Коммерсантъ12 июля в 04:17

Агентство ЕС ускоренно направит помощь Литве на границу с Белоруссией из-за миграции

ТАСС12 июля в 05:57

Евросоюз начнет срочную спецоперацию на границе Литвы с Белоруссией

РБК12 июля в 05:29

ЕС срочно направил военных в Литву

Царьград12 июля в 07:23

ЕС пообещал срочную помощь Литве в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией

RT на русском12 июля в 16:49

Пограничное агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за мигрантов

Комсомольская правда12 июля в 04:06

Евросоюз направит помощь на границу Литвы с Белоруссией из-за мигрантов

РИА Новости12 июля в 04:00
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