Европейское пограничное агентство Frontex проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии в связи с увеличением потока мигрантов. Соответствующий запрос о поддержке Вильнюс направил два дня назад, сообщили в агентстве 12 июля.

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