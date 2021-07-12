Агентство ЕС проведет операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за мигрантов
Европейское пограничное агентство Frontex проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии в связи с увеличением потока мигрантов. Соответствующий запрос о поддержке Вильнюс направил два дня назад, сообщили в агентстве 12 июля.В источнике
ЕС пообещал срочную помощь Литве в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией
RT на русском12 июля в 16:49
Пограничное агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за мигрантов
Комсомольская правда12 июля в 04:06