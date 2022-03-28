Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства. "Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв был совершен в связи с введением санкций (против РФ - ред.)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что национальное законодательство не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных резервов зарубежных регуляторов, которые хранятся в Банке Японии, в том числе это касается и ЦБ России.
Большинство китайских интернет-пользователей резко осудили действия украинских военных на видео, отметив, что их поведение "нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", а их действия являются военными преступлениями.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что президент Владимир Зеленский совершенно не знает Конституцию страны и обвинил его в том, что тот лишь играет роль президента, не справляясь с поставленными на его посту задачами.