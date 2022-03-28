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Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России из-за санкций Евросоюза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства. "Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв был совершен в связи с введением санкций (против РФ - ред.)", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Евросоюз 15 марта принял решение о запрете присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.
РИА Новости
Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
Интерфакс
Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне "С".
РИА Новости

Подробнее о событии

Fitch отозвало рейтинги РФ
Газета.Ru00:59
Международное агентство Fitch отозвало рейтинги России
РИА Новости00:34
Fitch отозвало рейтинги России
RT на русском00:47
Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России из-за санкций Евросоюза
Lenta.ru00:45
Международное агентство Fitch отозвало рейтинги России
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Агентство Fitch отозвало рейтинги России
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Fitch отозвало суверенные рейтинги России
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