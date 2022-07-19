«После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до «ограниченного дефолта» с «С», —

в сообщении агентства.