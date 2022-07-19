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Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии с «C» до «RD»

«После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до «ограниченного дефолта» с «С», — говорится
 в сообщении агентства.
RT на русском
Долгосрочный рейтинг республики в местной валюте остается на уровне «ССС».
Коммерсантъ
Снижение распространяется только на долгосрочные внешние долговые обязательства страны.
Коммерсантъ
15 июля международное рейтинговое агентство Moody’s признало дефолтом Белоруссии по внешнему долгу купонные выплаты по еврооблигациям, произведенные в белорусских рублях.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии
Экономика сегодня20:40
Fitch снизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до «ограниченного дефолта»
РБК20:22
Fitch: рейтинг Белоруссии понижен до «ограниченного дефолта»
ФАН19:31
Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии с «C» до «RD»
ПРАЙМ20:45
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до «ограниченного дефолта»
Комсомольская правда19:36
Fitch понизило рейтинг Белоруссии до статуса «ограниченный дефолт»
Московский Комсомолец20:01
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