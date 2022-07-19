«После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до «ограниченного дефолта» с «С», — говорится
Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Европейский союз идет к "мегакризису" с непредвиденными последствиями, говорится в статье немецкого журналиста Эрика Бонзе на портале Telepolis.
Члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) - "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Все инструменты", "Яндекс.Маркет", Ozon и DNS - предоставят годовую гарантию на поступившую в продажу в Россию по параллельному импорту сложную электронику: бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.