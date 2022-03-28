КоммерсантъАгентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций«Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв произошел по причинам, связанным с санкциями»,— сказано в пресс-релизе организации.КоммерсантъНа момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, находились на уровне "C", потолок странового рейтинга - "B-".Интерфакс15 марта Евросоюз запретил присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в России.ТАССОтозвать рейтинги российских компаний также планирует международное рейтинговое агентство Moody's.КоммерсантъЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваT24Национальная служба новостейЦентральная Служба НовостейГазета.RuРосбалтLENNEWSFrank MediaЦарьградiReactorA42.RUРБКПрофильФАНREGNUMLife.ruНТВПодробнее о событииFitch отозвало рейтинги РоссииТАСС01:56Агентство Fitch отозвало рейтинги РоссииРБК01:04Fitch отозвало рейтинги РФГазета.Ru00:59Fitch отозвало рейтинги РоссииRT на русском00:47Агентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций ЕвросоюзаLenta.ru00:45Международное агентство Fitch отозвало рейтинги РоссииРИА Новости00:34Fitch отозвало суверенные рейтинги РоссииИнтерфакс23:34Показать ещёОценить518Поделиться