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Агентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций

«Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв произошел по причинам, связанным с санкциями»,— сказано в пресс-релизе организации.
Коммерсантъ
На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, находились на уровне "C", потолок странового рейтинга - "B-".
Интерфакс
15 марта Евросоюз запретил присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в России.
ТАСС
Отозвать рейтинги российских компаний также планирует международное рейтинговое агентство Moody's.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Fitch отозвало рейтинги России
ТАСС01:56
Агентство Fitch отозвало рейтинги России
РБК01:04
Fitch отозвало рейтинги РФ
Газета.Ru00:59
Fitch отозвало рейтинги России
RT на русском00:47
Агентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций Евросоюза
Lenta.ru00:45
Международное агентство Fitch отозвало рейтинги России
РИА Новости00:34
Fitch отозвало суверенные рейтинги России
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