РИА НовостиАгентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с «BBB» до «B»Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России с «BBB» до «B» с негативным прогнозом.Эхо МосквыВ агентстве предполагают, что жёсткость международных санкций в ответ на спецоперацию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности.RT на русском24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.Lenta.ruКраткосрочные и долгосрочные рейтинги в национальной валюте были подтверждены S&P на уровне «ВВВ/А-2».News.ruЧитать далееСвернутьФАНФАННТВГазета.RuMOS.newsТелеканал 360°РЕН ТВNewInformREGNUMLife.ruЯмал-МедиаСлово и ДелоПодробнее о событииFitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня «B»Lenta.ru18:07Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с «BBB» до «B»РИА Новости17:26Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг РоссииRT на русском18:00Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до уровня «B»Газета.Ru17:54Fitch ухудшило рейтинг России до «В» с «ВВВ»Интерфакс17:53Fitch понизило рейтинг России до уровня «В»РЕН ТВ17:51Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B» с «BBB»ТАСС18:04Показать ещёОценить149Поделиться