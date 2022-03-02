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Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с «BBB» до «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России с «BBB» до «B» с негативным прогнозом.
Эхо Москвы
В агентстве предполагают
, что жёсткость международных санкций в ответ на спецоперацию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности.
RT на русском
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Lenta.ru
Краткосрочные и долгосрочные рейтинги в национальной валюте были подтверждены S&P на уровне «ВВВ/А-2».
News.ru

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Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня «B»
Lenta.ru18:07
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с «BBB» до «B»
РИА Новости17:26
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России
RT на русском18:00
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до уровня «B»
Газета.Ru17:54
Fitch ухудшило рейтинг России до «В» с «ВВВ»
Интерфакс17:53
Fitch понизило рейтинг России до уровня «В»
РЕН ТВ17:51
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B» с «BBB»
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