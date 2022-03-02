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Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с «BBB» до «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России с «BBB» до «B» с негативным прогнозом.
Эхо Москвы
В агентстве предполагают
, что жёсткость международных санкций в ответ на спецоперацию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности.
RT на русском
В Fitch считают, что против России ввели слишком жесткие санкции, что усиливает угрозы для финансовой стабильности страны.
РЕН ТВ
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Lenta.ru

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Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня «B»
Lenta.ru18:07
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с «BBB» до «B»
РИА Новости17:26
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до уровня «B»
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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг РФ с «BBB» до «B»
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