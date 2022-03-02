РИА НовостиАгентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с «BBB» до «B»Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России с «BBB» до «B» с негативным прогнозом.Эхо МосквыВ агентстве предполагают, что жёсткость международных санкций в ответ на спецоперацию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности.RT на русскомВ Fitch считают, что против России ввели слишком жесткие санкции, что усиливает угрозы для финансовой стабильности страны.РЕН ТВ24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАННТВГазета.RuMOS.newsТелеканал 360°Национальная служба новостейРЕН ТВNewInformREGNUMLife.ruЯмал-МедиаСлово и ДелоПодробнее о событииFitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня «B»Lenta.ru18:07Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с «BBB» до «B»РИА Новости17:26Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до уровня «B»Газета.Ru17:54Fitch ухудшило рейтинг России до «В» с «ВВВ»Интерфакс17:53Fitch понизило рейтинг России до уровня «В»РЕН ТВ17:51Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B» с «BBB»ТАСС18:04Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг РФ с «BBB» до «B»Телеканал 360°17:21Показать ещёОценить151Поделиться