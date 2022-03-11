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Агентство Fitch снизило рейтинги 11 российских энергетических компаний

Кредитные рейтинги 11 российских энергетических компаний снижены до уровня «СС» (высокая вероятность дефолта), сообщило международное рейтинговое агентство Fitch 11 марта на официальном сайте.
ИА Красная Весна
В число компаний с пониженным рейтингом вошли ФСК ЕЭС, "Россети Московский регион", "Атомэнергопром", "Интер РАО", "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2, En+ Group, "Энел Россия" и "Росводоканал".
ТАСС
"Рейтинговые действия отражают новые ограничения, которые могут ухудшить способность компаний обслуживать долг, и также последовали за понижением суверенных рейтингов России 8 марта", — поясняет Fitch.
ПРАЙМ
"Деэскалация кризиса, ведущая к отмене санкций и стабилизации экономики, а также ослабление контроля за валютными и международными платежами могут оказать положительное влияние на рейтинги", - отметили в агентстве.
ТАСС

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Fitch понизило до «СС» рейтинги 11 российских энергетических компаний
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