"Рейтинговые действия отражают новые ограничения, которые могут ухудшить способность компаний обслуживать долг, и также последовали за понижением суверенных рейтингов России 8 марта", — поясняет Fitch.
"Деэскалация кризиса, ведущая к отмене санкций и стабилизации экономики, а также ослабление контроля за валютными и международными платежами могут оказать положительное влияние на рейтинги", - отметили в агентстве.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».