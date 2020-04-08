Коронавирус
Российская газетаАгентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку). Сами рейтинги банков агентством подтверждены.
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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на негативный из-за отрицательного влияния коронавируса и падения цен на нефть, говорится в отчете агентства.РБКвчера в 19:39
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Терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко назвала необходимые лекарства для хранения в домашней аптечке.
Экономика
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Политика
Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование ВОЗ
Накануне на своем брифинге по коронавирусу Дональд Трамп обрушился с критикой на ВОЗ, заявив, что организация "получает огромные суммы денег из Соединенных Штатов", но допускает ошибки, которые дорого стоят.
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Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.
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Политика
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Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Прибывшие из России в Китай 20 граждан КНР заражены коронавирусом
Диагноз «коронавирус» был подтвержден за минувшие сутки у прибывших в Китай из Москвы транзитом через Владивосток 20 граждан КНР.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Происшествия
В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов
Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Здоровье
В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса
На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.
Шоу-бизнес
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По словам Малахова, многие жители Рублевки заразились вирусом на горнолыжных курортах.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо
Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к работе в полевом госпитале в Бергамо, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Гаджеты
MediaTek и Samsung хотят производить 5G-чипы для смартфонов Huawei
Как сообщает издание DigiTimes, компании MediaTek и Samsung Electronics соперничают за право производить 5G-чипы среднего и начального уровня по заказу компании Huawei.
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Украина подготовила новые претензии к Газпрому
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Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Авто
В РФ Hyundai Solaris получил новую безопасную версию
Седан Hyundai Solaris получил в России новую лимитированную версию ProSafety, отличную от остальных расширенным пакетом средств активной и пассивной безопасности.
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Авто
Volkswagen отказался от укороченного Volkswagen Polo
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Общество
Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.