с чего всё началось

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку). Сами рейтинги банков агентством подтверждены.

Экономика Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.

Политика «Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.

Политика Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование ВОЗ Накануне на своем брифинге по коронавирусу Дональд Трамп обрушился с критикой на ВОЗ, заявив, что организация "получает огромные суммы денег из Соединенных Штатов", но допускает ошибки, которые дорого стоят.

Политика Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления Москва не изменит позицию по урегулированию на Украине и по принадлежности Крыма ни при каких условиях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

Здоровье В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Происшествия На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом 7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.

Гаджеты MediaTek и Samsung хотят производить 5G-чипы для смартфонов Huawei Как сообщает издание DigiTimes, компании MediaTek и Samsung Electronics соперничают за право производить 5G-чипы среднего и начального уровня по заказу компании Huawei.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Авто В РФ Hyundai Solaris получил новую безопасную версию Седан Hyundai Solaris получил в России новую лимитированную версию ProSafety, отличную от остальных расширенным пакетом средств активной и пассивной безопасности.

Общество Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.