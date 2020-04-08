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Российская газетаРоссийская газетаАгентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

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Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку). Сами рейтинги банков агентством подтверждены.
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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на негативный из-за отрицательного влияния коронавируса и падения цен на нефть, говорится в отчете
 агентства.
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