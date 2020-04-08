с чего всё началось

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку). Сами рейтинги банков агентством подтверждены.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Авто Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.

Экономика Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Общество В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Энергетика Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти Авторы публикации в иностранном агентстве указывают, что Россия формирует резервные накопления в сотни миллионов долларов, чтобы пережить ещё большее падение цен на углеводороды в течение длительного периода.

Общество Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.