Коронавирус
Российская газетаАгентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку). Сами рейтинги банков агентством подтверждены.
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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на негативный из-за отрицательного влияния коронавируса и падения цен на нефть, говорится в отчете агентства.РБКвчера в 19:39
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