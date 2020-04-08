с чего всё началось

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку). Сами рейтинги банков агентством подтверждены.

Общество Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам Президент Владимир Путин перед онлайн совещанием с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом вновь выступил с обращением к россиянам.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Технологии Sony представила джойстик DualSense для Playstation 5 Сегодня компания Sony представила новый беспроводной контроллер для недавно вышедшей консоли Playstation 5. Модель получила свежий дизайн и выглядит весьма современно для 2020 года.

Политика Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.

Общество Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Общество Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».

Общество В Британии рассказали о состоянии госпитализированного Джонсона Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный в отделение интенсивной терапии после заражения коронавирусом, находится в стабильном состоянии и не нуждается в искусственной вентиляции лёгких.

Общество У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату В социальных сетях горожане сообщают, что в их платежных документах в результате добавилось от 17 до 35 тысяч рублей, которые они должны за отопление за март 2020 года.

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Общество «Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».