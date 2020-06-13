Экономика
ИзвестияАгентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до B3
Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 13 июня, сообщает ТАСС.
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Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до «B3», прогноз стабильный
Комсомольская правдавчера в 15:19
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Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии.
Москва 24 11 июня в 02:31
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Происшествия
В Атланте полиция применила против протестующих слезоточивый газ
REGNUM вчера в 22:43
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Единоборства
Мария Агапова с досрочной победой дебютировала в UFC
Allboxing.ru вчера в 21:34
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
Происшествия
Второй мужчина погиб от удара молнией в Новосибирской области
Ранее «Вести Новосибирск» сообщали о гибели от удара молнией 25-летнего мужчины. Трагедия произошла утром 13 июня в Коченёвском районе.
Вести Новосибирск вчера в 23:10
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Lenta.ru вчера в 20:29
Здоровье
Всемирный день донора крови отмечают 14 июня
В мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения было постановлено ежегодно 14 июня отмечать Всемирный день донора.
Телепорт вчера в 19:35
Политика
Путин: мир был бы «хуже и опаснее» без восстановившейся России
Если бы Россия не восстановилась, ситуация в мире была бы "хуже и опаснее", заявил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:06
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РИА Новости 12 июня в 19:54
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 12 июня в 19:20
Общество
На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников
Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит вчера в 12:47
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к тестированию новой функции, которая позволит пользователям быстро искать сообщения по указанной дате.
МедиаПоток 12 июня в 03:52
Политика
В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку
В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии.
Эхо Москвы вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Кудрявцева отпраздновала свадьбу
Кудрявцева раньше признавалась, что настолько переживает за дочку, что ей снятся кошмары: «То машины, то балконы, то вода».
7Дней.ру 02:00
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании
Известия вчера в 21:39
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК вчера в 16:38
Автоспорт
Этапы «Ф1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменены
Этапы "Формулы 1" сезона 2020 года в Сингапуре, Азербайджане и Японии отменены окончательно, сообщает пресс-служба соревнований.
Bobsoccer 12 июня в 04:45
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.
Вести.Ru вчера в 17:25