Экономика
ИзвестияАгентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до B3
Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 13 июня, сообщает ТАСС.
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Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до «B3», прогноз стабильный
Комсомольская правда15:19
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Назван способ победы над страхом заразиться коронавирусом
Появление страха заразиться коронавирусом после выхода из карантина является нормальным.
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Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
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В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
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Вести.Ru 00:47
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Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
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В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо 20:23
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM 16:55
Наука
Нашли ходивших на двух лапах крокодилов
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com вчера в 06:41
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Кино
Marvel объявила о перезапуске Железного человека
Компания Marvel сделала крупный анонс - один из самых знаковых и узнаваемых супергероев современности - Железный человек - будет заново переосмыслен, а его история рассказана заново, с чистого листа.
Российская газета 10:25
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Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
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Очередное обновление Windows 10 «сломало» Microsoft Office
Очередное обновление Windows 10 за июнь принесло очередные баги для пользователей, на этот раз перестал запускаться Microsoft Office, сообщает 13 июня портал Windows Latest.
ИА Красная Весна 13:47
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«Бавария» вырвала победу в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха
«Бавария» обыграла «Боруссию» (Менхенгладбах) со счетом 2:1 в матче 31-го тура бундеслиги.
Спорт-Экспресс 14:23
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
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Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
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Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
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На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
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Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
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Жириновский предложил ввести «зарплатный стандарт»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
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