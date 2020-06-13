Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 13 июня, сообщает ТАСС.

Экономика С 14 июня меняются правила внутрибанковских переводов Новые поправки в законодательство вступают в силу в России с 14 июня. В стране отменяется так называемый «банковский роуминг». 1

Космос Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию. 506

Недвижимость Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков. 106

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. 621

Происшествия Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.

Происшествия В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. 25

Игры Persona 4 Golden уже вышла в Steam Трансляция Guerrilla Collective, PC Gaming Show и Future Games Show на русском языке в одном потоке на Twitch. 3

Космос В России запатентовали луноход Toyota В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года. 2

Киберспорт PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».

Общество Официальный день рождения Елизаветы II отпраздновали мини-парадом В честь официального дня рождения британской королевы Елизаветы II в Виндзоре прошел военный мини-парад.