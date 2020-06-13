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Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 13 июня, сообщает ТАСС.
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Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до «B3», прогноз стабильный

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