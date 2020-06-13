Экономика
ИзвестияАгентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до B3
Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 13 июня, сообщает ТАСС.
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Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до «B3», прогноз стабильный
Комсомольская правда15:19
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Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву
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Актер Гоша Куценко обратился к актеру Михаилу Ефремову через соцсеть со словами поддержки.
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
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В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Названы финансовые потери игроков НБА в случае завершения сезона
Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) потеряют $1,2 млрд в случае досрочного завершения сезона, сообщает ESPN.
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Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
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Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
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Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких.
Evo-rus.com 05:29
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Здоровье
332 нижегородца выздоровели от коронавируса за последние сутки
В Нижегородской области выздоровели ещё 332 человека, об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.
Нижний Новгород on-line вчера в 05:14
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Тренер группы Тутберидзе назвала цены на занятия фигурным катанием
Высоцкая добавила, что в группу Тутберидзе в возрасте 5-6 лет ребенок отбирается на тренировке на бесплатной основе.
Слово и Дело вчера в 22:03
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В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM 16:55
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В Дагестане с 15 июня стартует первый этап снятия ограничений
«С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений», ― говорится в сообщении.
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Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова
Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
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Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна 12:34
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В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
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Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте заявил, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
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В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
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