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Российская газета

Агентство НКР прогнозирует скачок ставок по кредитам и депозитам

Средние ставки по кредитам до конца года прибавят от 0,75 до 1 процентного пункта, ожидают в рейтинговом агентстве НКР. Повышение кредитных ставок пока не окажет существенного влияния на динамику кредитования, полагает агентство.В источнике
Российская газета
Комсомольская правда
REGNUM
Первый Севастопольский
Frank Media
RuNews24.ru
Mockva.ru
Life.ru
News.ru
ПРАЙМ
Общественная служба новостей
Национальная служба новостей
Телеканал 360°
РИА Новости
URA.Ru
Lenta.ru
С чего всё началось

Эксперты ждут скачка ставок по кредитам

Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт, говорится в исследовании НКР.
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