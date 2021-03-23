Средние ставки по кредитам до конца года прибавят от 0,75 до 1 процентного пункта, ожидают в рейтинговом агентстве НКР. Повышение кредитных ставок пока не окажет существенного влияния на динамику кредитования, полагает агентство.

С чего всё началось Эксперты ждут скачка ставок по кредитам Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт, говорится в исследовании НКР. РИА Новости 17:06