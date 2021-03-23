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Российская газета

Агентство НКР прогнозирует скачок ставок по кредитам и депозитам

Средние ставки по кредитам до конца года прибавят от 0,75 до 1 процентного пункта, ожидают в рейтинговом агентстве НКР. Повышение кредитных ставок пока не окажет существенного влияния на динамику кредитования, полагает агентство.В источнике
Российская газета
Комсомольская правда
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С чего всё началось

Эксперты ждут скачка ставок по кредитам

Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт, говорится в исследовании НКР.
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