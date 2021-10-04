Будьте в Плюсе

Агентство Platts спрогнозировало наращивание поставок СПГ в Западную Европу

Причины, по которым газовые котировки растут, — ожидания холодной зимы, низкие запасы голубого топлива в подземных хранилищах, а также затянувшаяся сертификация «Северного потока — 2».
Народные новости
По мнению Белогорьева, цены на СПГ в Азии в четвертом квартале будут выше, чем в третьем.
ПРАЙМ
На спотовом рынке контракты "день вперед" с поставкой 5 октября стоят 1065 долларов за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
Цены на газ в Евросоюзе продолжают бить исторические рекорды.
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Эксперты: объемов СПГ недостаточно, чтобы избавить Европу от проблем предстоящей зимой
ПРАЙМ20:37
Агентство Platts спрогнозировало наращивание поставок СПГ в Западную Европу
Народные новостивчера в 07:33
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ФСИН проверит сообщения о пытках заключенных в тюремной больнице в Саратовской области

Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости05:47

Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области заключен под стражу

Гайский городской суд Оренбургской области арестовал Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех девушек, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.
ТАСС05:28