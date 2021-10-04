Народные новостиАгентство Platts спрогнозировало наращивание поставок СПГ в Западную ЕвропуПричины, по которым газовые котировки растут, — ожидания холодной зимы, низкие запасы голубого топлива в подземных хранилищах, а также затянувшаяся сертификация «Северного потока — 2».Народные новостиПо мнению Белогорьева, цены на СПГ в Азии в четвертом квартале будут выше, чем в третьем.ПРАЙМНа спотовом рынке контракты "день вперед" с поставкой 5 октября стоят 1065 долларов за тысячу кубометров.ПРАЙМЦены на газ в Евросоюзе продолжают бить исторические рекорды.Народные новостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперты: объемов СПГ недостаточно, чтобы избавить Европу от проблем предстоящей зимойПРАЙМ20:37Агентство Platts спрогнозировало наращивание поставок СПГ в Западную ЕвропуНародные новостивчера в 07:33Показать все источникиОценитьПоделиться