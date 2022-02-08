«Крайне негативным сценарием» аналитики называют введение санкций, которые запретят российским банкам проводить операции в долларах, запрет сделок с российским госдолгом на вторичном рынке и отключение России от SWIFT.
Какие именно серии собралась продолжать Take-Two, Зельник не уточнил, но, как отмечает портал DualShockers, на презентации вслед за словами руководителя последовал слайд (см. выше) с упоминанием таких франшиз, как L.A. Noire, Max Payne и Midnight Club.
Volvo Cars вложит 10 миллиардов шведских крон (1,1 миллиарда долларов) в свой завод в Гетеборге в ближайшие несколько лет для подготовки к производству полностью электрических автомобилей, пишет Reuters.