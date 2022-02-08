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Агентство S&P назвало риски для экономики РФ в случае жестких санкций

Возможность введения жестких западных санкций в отношении России может оказать дестабилизирующее влияние на экономику страны, говорится в аналитическом отчете агентства S&P Global Ratings.
Интерфакс
«Крайне негативным сценарием» аналитики называют введение санкций, которые запретят российским банкам проводить операции в долларах, запрет сделок с российским госдолгом на вторичном рынке и отключение России от SWIFT.
Forbes
США и ЕС разрабатывают санкции против России на случай агрессии против Украины.
Forbes
Часть нерезидентов уже покинула рынок российских государственных ценных бумаг, при этом российским резидентам принадлежит более 80% гособлигаций.
ПРАЙМ

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Эксперты: РФ справится с возможными новыми санкциями, но последствия могут быть ощутимыми
ТАСС13:26
Агентство S&P назвало риски для экономики РФ в случае жестких санкций
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