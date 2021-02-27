Физики представили теоретический способ сверхсветовых путешествий

Стоит отметить, что до сих пор дальше теоретических догадок специалисты не дошли, но сам Алькубьерре и его так называемый пузырь представляют собой точку отсчета или пространство, в котором будет находиться космический корабль, когда позади него пространство будет расширяться, а спереди – сжиматься.