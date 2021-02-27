Три главных риска, которые могут оказать влияние на рейтинговые перспективы России в 2021 году, назвали аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings. Об этом 27 февраля сообщает РБК со ссылкой на презентацию компании.

С чего всё началось S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ, назвали три ключевых риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. РБК 01:00