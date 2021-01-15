S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" при этом дан стабильный прогноз.В источнике
С чего всё началось
Силуанов: сохранение рейтинга S&P подтверждает эффективность мер правительства
Сохранение S&P рейтинга РФ подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом.
ТАСС16:42
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