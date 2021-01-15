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Российская газета
Российская газета

S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" при этом дан стабильный прогноз.В источнике
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ТАСС

Силуанов: сохранение рейтинга S&P подтверждает эффективность мер правительства

Сохранение S&P рейтинга РФ подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом.
ТАСС16:42
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Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Эхо Москвы02:32
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S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

ПРАЙМ16:30
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S&P назвало ожидаемый рост ВВП России

Интерфакс17:44
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S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB

RT на русском16:50
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S&P, подтвердив рейтинг «Совкомбанка» , улучшило его прогноз

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Стерлеград14 января в 02:52

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Octagon.Media13 января в 01:02