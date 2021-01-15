В Уфе Владимир Санкин получил восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, вечером в январе 2020 года в Уфе местный житель встретил ранее знакомых несовершеннолетних юношей, которые пожаловались ему о совершении в отношении них развратных действий 54-летним уфимца.