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Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+", говорится в сообщении на сайте агентства.
РИА Новости
Как пояснили в S&P, военная операция России на Украине вызвала международные санкции, которые могут оказать влияние на экономику, торговлю и финансовую стабильность.
Взгляд.ру
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса.
ТК Звезда
Одновременно о расширении собственных антироссийских ограничений объявили США, а также Великобритания и некоторые другие страны.
НТВ

Подробнее о событии

S&P понизило кредитный рейтинг Украины до "B-"
Газета.Ru21:40
S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины до BB+ и «B-» соответственно
РБК22:17
S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины
НТВ22:09
Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины до «B-»
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Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВВ-» до «BB+»
Lenta.ru22:21
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-"
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Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-"
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