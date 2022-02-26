«25 февраля, после высадки морского десанта в районе населённого пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении российского лидера Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и членов российского Совета безопасности.
Западные страны не станут отключать Россию от глобального интернета, им это невыгодно, так как их трафик проходит через российские узлы связи и это может стать причиной глобальных сбоев, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.