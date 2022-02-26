РИА НовостиАгентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+"Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+", говорится в сообщении на сайте агентства.РИА НовостиПо мнению S&P, введенные против России масштабные западные санкции могут оказать значительное прямое и опосредованное влияние на экономическую и внешнеторговую деятельность страны.Новый ДеньMoody's поставило долгосрочные рейтинги России Baa3 и Украины B3 на пересмотр с возможностью понижения.КоммерсантъS&P подтвердило краткосрочные рейтинги Украины на уровне "B" и понизило долгосрочный рейтинг по национальной шкале с "uaA" до "uaBBB-".ИнтерфаксЧитать далееСвернутьFrank MediaFrank MediaT24RTVIНациональная служба новостейОбщественная служба новостейЭкономика сегодняНовые ИзвестияТелеканал 360°НТВРосбалтТК ЗвездаGazeta.SPbРБКНовый ДеньФАНПодробнее о событииS&P понизило кредитные рейтинги России и УкраиныИнтерфакс00:53Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВВ-» до «BB+»Lenta.ru22:21S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-"ТАСС22:11S&P понизило кредитные рейтинги России и УкраиныНТВ22:09Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+"РИА Новости21:53S&P понизило рейтинг России до «мусорного»Коммерсантъ21:24S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины до BB+ и B- соответственноРБК22:17Показать ещёОценить256Поделиться