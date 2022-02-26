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Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+", говорится в сообщении на сайте агентства.
РИА Новости
По мнению S&P, введенные против России масштабные западные санкции могут оказать значительное прямое и опосредованное влияние на экономическую и внешнеторговую деятельность страны.
Новый День
Moody's поставило долгосрочные рейтинги России Baa3 и Украины B3 на пересмотр с возможностью понижения.
Коммерсантъ
S&P подтвердило краткосрочные рейтинги Украины на уровне "B" и понизило долгосрочный рейтинг по национальной шкале с "uaA" до "uaBBB-".
Интерфакс

Подробнее о событии

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины
Интерфакс00:53
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВВ-» до «BB+»
Lenta.ru22:21
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-"
ТАСС22:11
S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины
НТВ22:09
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+"
РИА Новости21:53
S&P понизило рейтинг России до «мусорного»
Коммерсантъ21:24
S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины до BB+ и B- соответственно
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