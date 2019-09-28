Экономика
Украина.руАгентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» и похвалило новый Кабмин
S&P указывает, что прогноз по рейтингам «стабильный». В случае сохранения тенденции Украина сможет погасить коммерческие долги до 2020 года, отмечается в отчете. При этом в случае отказа Кабмина от ключевых реформ и как следствие перебоев со льготным финансированием рейтинг может понизиться.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
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