Экономика
Украина.руАгентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» и похвалило новый Кабмин
S&P указывает, что прогноз по рейтингам «стабильный». В случае сохранения тенденции Украина сможет погасить коммерческие долги до 2020 года, отмечается в отчете. При этом в случае отказа Кабмина от ключевых реформ и как следствие перебоев со льготным финансированием рейтинг может понизиться.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолецвчера в 18:06
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Использование стиральной машины может угрожать здоровью
Во время использования эконом режима стиральная машина не уничтожает опасные для человека бактерии, выяснили ученые.
ФедералПресс 07:08
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Газета.Ru 06:38
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Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
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В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
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McLaren перейдет на двигатели Mercedes
В McLaren поблагодарили Renault за плодотворно сотрудничество, а также отметили, что партнёрство с Mercedes поможет команде вернуться на вершину "Формулы 1". Отметим, что Mclaren и Mercedes уже сотрудничали в "Формуле 1" - немецкие моторы ставили на британские болиды с 1995 года (до 2015, когда их поменяли на Honda).
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Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
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Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
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Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
Спорт-Экспресс 09:00
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Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
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Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum вчера в 07:26
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора
Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
Общественное телевидение России 13:33
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Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
OvideO.ru 00:15
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Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Футбол
Санчес забил дебютный гол за «Интер», а потом получил красную карточку
В дебюте же второго тайма Санчес добавил к забитому голу удаление.
Евро-футбол.ру 13:35
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Локомотив — Зенит 1:0
Московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 14:01
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Первый арабский космонавт отправился на МКС
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Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Политика
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней
В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:34
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В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
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Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
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Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro
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iXBT.com вчера в 23:10
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
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Huawei запустит видеосервис в России
Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
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Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
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