Экономика
РИА НовостиS&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолецвчера в 18:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
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Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
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Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
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Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
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В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины
Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
РИА Новости 10:45
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Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
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В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
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Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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