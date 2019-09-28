Экономика
Украина.руАгентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» и похвалило новый Кабмин
S&P указывает, что прогноз по рейтингам «стабильный». В случае сохранения тенденции Украина сможет погасить коммерческие долги до 2020 года, отмечается в отчете. При этом в случае отказа Кабмина от ключевых реформ и как следствие перебоев со льготным финансированием рейтинг может понизиться.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолецвчера в 18:06
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Сирия требует вывода войск США и Турции
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Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
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Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
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«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
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Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину
Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
REGNUM вчера в 05:20
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В Сети появились изображения прототипа нового iPhone
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что демократ Адам Шифф - глава комитета по разведке палаты представителей - зачитал конгрессменам искаженный текст расшифровки его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Московский Комсомолец вчера в 09:03
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 14:57
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество
Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости 19:14
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Гаджеты
В Пхеньяне презентовали новейший смартфон производства КНДР
Стоит заметить, что новейшая модель северокорейского смартфона значительно превосходит предыдущие гаджеты производства КНДР, последним из которых зовется «Пхеньян 2426».
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Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
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Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных
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РПЦ приветствовала присоединение к ней клириков «русского экзархата»
В Русской православной церкви тепло встретили новость о присоединении к ней большинства клириков "русского экзархата" в Западной Европе.
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
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Григорян завёл страницу в «Инстаграме»
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