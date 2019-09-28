Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о пересмотре в сторону повышения долгосрочных суверенных рейтингов Украины. Соответствующий пресс-релиз агентство распространило в ночь на субботу.

Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом

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