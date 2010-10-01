Экономика
РБКАгентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК
Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК. Прогноз повысили со «стабильного» до «позитивного».
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Standard & Poor’s Global Ratings изменило прогноз по рейтингу ММК на «позитивный»
Урал-пресс-информвчера в 23:39
Standard & Poor’s изменило прогноз по кредитному рейтингу ММК на «позитивный»
Правда УрФОвчера в 12:41
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