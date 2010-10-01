Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК. Прогноз повысили со «стабильного» до «позитивного».

Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК

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