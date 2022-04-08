РИА НовостиAgoraVox: Путин совершил отважный шаг, потребовав оплаты за газ в рубляхРоссийский президент Владимир Путин «бросил вызов» доллару, перейдя на рубли в расчетах за газ с недружественными государствами, считает канадский публицист Серж Шарбонно.Общественная служба новостейПрезидент России Владимир Путин подтолкнул мир к глобальным изменениям, решив "бросить вызов" доллару, заявил в материале для французского портала AgoraVox публицист Серж Шарбонно.РИА Новости"Глобалисты, кажется, близки к поражению", — отметил Шарбонно.РИА Новости"Исключение России из SWIFT в конечном итоге наносит больший ущерб западной экономике, чем российской", — добавил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoLive24Народные новостиПолитРоссияПодробнее о событииКанадский журналист заявил, что Путин изменил мир одним решениемURA.Ru11:57AgoraVox: Россия совершила отважный шаг, потребовав оплаты в рубляхТУТ НЬЮС12:41AgoraVox: Путин совершил отважный шаг, потребовав оплачивать газ из РФ в рубляхFBM.ru12:28AgoraVox заявил, что Путин совершил отважный шаг, потребовав оплаты за газ в рубляхSolenka.info12:24Журналиста Шарбонно привело в восторг решение Путина перевести ЕС на оплату газа в рубляхФАН12:43«Перевернул с ног на голову»: Канадский журналист восхитился отважным шагом ПутинаОбщественная служба новостей11:43AgoraVox: Путин совершил отважный шаг, потребовав оплаты за газ в рубляхРИА Новости11:32Показать ещёОценить212Поделиться