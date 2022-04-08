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AgoraVox: Путин совершил отважный шаг, потребовав оплаты за газ в рублях

Российский президент Владимир Путин «бросил вызов» доллару, перейдя на рубли в расчетах за газ с недружественными государствами, считает канадский публицист Серж Шарбонно.
Общественная служба новостей
Президент России Владимир Путин подтолкнул мир к глобальным изменениям, решив "бросить вызов" доллару, заявил в материале для французского портала AgoraVox
 публицист Серж Шарбонно.
РИА Новости
"Глобалисты, кажется, близки к поражению", — отметил Шарбонно.
РИА Новости
"Исключение России из SWIFT в конечном итоге наносит больший ущерб западной экономике, чем российской", — добавил он.
РИА Новости

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