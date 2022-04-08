Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей в свете ситуации на Украине, заявил Белый дом.