«Правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — отметил аналитик.
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что глобализация в прежнем виде закончилась, и мир будет снова поделен на "своих" и "чужих", Такое мнение он выразил в своей колонке, опубликованной во вторник на сайте РБК.
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.