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AgoraVox заявил, что Запад готов принудить Киев уступить РФ территории для урегулирования

Французский портал AgoraVox заявил, что Запад изменил свою позицию относительно ситуации вокруг Украины и готов принудить Киев к территориальным уступкам России для дипломатического урегулирования.
Lenta.ru
Успехи армии РФ в Донбассе изменили отношение Запада к ситуации на Украине.
Pravda.Ru
Автор статьи отметил, что американские и европейские СМИ были вынуждены прекратить тиражировать фейки о «неудачах» российской армии.
RT на русском
Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент РФ Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе», — подчеркнул автор публикации.
News.ru

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AgoraVox: Запад готов принудить Киев уступить России территории для урегулирования
RT на русском21:32
AgoraVox заявил, что Запад готов принудить Киев уступить РФ территории для урегулирования
Lenta.ru20:32
AgoraVox заявил, что Запад готов принудить Киев уступить РФ территории для урегулирования
Известия21:09
AgoraVox: Запад готов приказать Украине уступить РФ территории
Pravda.Ru21:08
AgoraVox: Запад готов принудить Украину сдать России территории
Телеканал 360°20:48
AgoraVox: Запад готов принудить Украину уступить России территории
Общественная служба новостей20:40
AgoraVox: Украина может уступить часть территорий по велению Запада
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