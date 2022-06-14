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AgoraVox заявил, что Запад готов принудить Киев уступить РФ территории для урегулирования

Французский портал AgoraVox заявил, что Запад изменил свою позицию относительно ситуации вокруг Украины и готов принудить Киев к территориальным уступкам России для дипломатического урегулирования.
Lenta.ru
Автор статьи отметил, что американские и европейские СМИ были вынуждены прекратить тиражировать фейки о «неудачах» российской армии.
RT на русском
По мнению
 автора, изменить свою позицию политиков Запада вынудили успехи России на полях сражений на Украине.
ТУТ НЬЮС
По версии издания, успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.
РИА Новости

Подробнее о событии

AgoraVox: Запад готов принудить Киев уступить России территории для урегулирования
RT на русском21:32
AgoraVox: Запад готов заставить Украину уступить России
ФАН21:26
AgoraVox: Запад готов приказать Украине уступить РФ территории
Pravda.Ru21:08
AgoraVox: Запад готов уступить России часть территорий Украины ради мирного урегулирования
РЕН ТВ21:20
AgoraVox: Запад готов принудить Украину сдать России территории
Телеканал 360°20:48
AgoraVox заявил, что Запад готов принудить Киев уступить РФ территории для урегулирования
Lenta.ru20:32
AgoraVox: Запад готов принудить Украину отдать России территории для урегулирования
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