По версии издания, успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил западные СМИ в том, что те не освещают обстрел украинскими военными родильного дома в Донецке, при том, что активно писали про удары по роддому в Мариуполе.
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.