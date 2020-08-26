Аграрии Красноярского края собрали более полумиллиона тонн зерна
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Почти все зернопроизводящие районы Красноярского края начали уборку зерновых и зернобобовых культур. Сельхозпроизводители обмолотили зерновые на площади 171 тыс. га 18,3% от плана. Полученный урожай составил почти 560 тыс. тонн при урожайности 32,6 ц/га.В источнике
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Нацпроект АПК: Как донские аграрии стали лидерами в стране по сбору урожая
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