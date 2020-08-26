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Зерно Он-Лайн
Зерно Он-Лайн

Аграрии Красноярского края собрали более полумиллиона тонн зерна

Почти все зернопроизводящие районы Красноярского края начали уборку зерновых и зернобобовых культур. Сельхозпроизводители обмолотили зерновые на площади 171 тыс. га 18,3% от плана. Полученный урожай составил почти 560 тыс. тонн при урожайности 32,6 ц/га.В источнике
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Известия

Почти 4 млн т урожая собрали в Липецкой области

Известия03:34
Крестьянская жизнь

Волгоградские аграрии на всех парах мчатся к рекордным урожаям

Крестьянская жизнь09:18
Зерно Он-Лайн

Аграрии Красноярского края собрали более полумиллиона тонн зерна

Зерно Он-Лайн08:15
Российская газета

На что нажали

Российская газета11:53
Телеканал 360°

Новые сборы урожая обогнали результаты прошлого года

Телеканал 360°02:11
Кубань 24

В России планируют собрать близкий к рекордному урожай зерновых

Кубань 2401:21
Вперёд (г. Батайск)

Нацпроект АПК: Как донские аграрии стали лидерами в стране по сбору урожая

Вперёд (г. Батайск)вчера в 11:11

СМИ сравнили симптомы болезни Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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